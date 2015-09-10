В луцком храме УПЦ отпели умершего на военном полигоне волынянина (укр.)

У луцькому Свято-Хрестовоздвиженському храмі УПЦ 9 вересня відбувся Чин Похорону померлого на Яворівському військовому полігоні волинянина, мешканця села Липини Луцького району Олександра Тарнавського. Про це повідомляє «Волинська правда».

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Так трапилось у наш час, що через неоголошену війну на сході України, багато наших чоловіків, вдягнувши військову форму, зі зброєю у руках боронять у зоні АТО Незалежність України і мирне небо над нею, або проходять необхідний для цього військовий вишкіл на військових полігонах. Саме на військовому полігоні 7 вересня зупинилося серце волинянина – мешканця села Липини Луцького району 42-річного Олександра Тарнавського.

9 вересня Чин Похорону новопреставленого воїна Олександра у Свято-Хрестовоздвиженському храмі Луцька очолив його настоятель і секретар Волинської єпархії УПЦ протоієрей Миколай Бондарук. Йому співслужили священнослужителі Луцького міського благочиння УПЦ. Заупокійні піснеспіви виконав хор студентів Волинської духовної семінарії.

У останню дорогу провести Олександра Тарнавського та піднести молитву за спокій його безсмертної душі прийшли його рідні та близькі спочилого, представники влади Луцького району, а також військові побратими Олександра.

«Ми підносимо наші молитви за спокій душі новопреставленого воїна Олександра, який зараз предстоїть перед Престолом Всевишнього. І ми знаємо, що з високого неба він споглядає на нас, на це наше заупокійне богослужіння. І ми повинні принести йому нашу любов, свою любов йому повинні принести у молитві спочилому рідні та близькі. І ми молимо Господа, щоб він простив йому провини вільні і невільні, і упокоїв його в оселях праведних», - сказав секретар Волинської єпархії УПЦ і настоятель луцького Свято-Хрестовоздвиженського храму протоієрей Миколай Бондарук.

«У Бога нема мертвих, у Нього усі живі. Православна Церква підносить особливі молитви за спокій душнаших воїнів, які віддали життя за те, щоб над нашою Україною було мирне небо. І ми молимось за спокій безсмертної душі новоспочилого воїна Олександра, який нині предстоїть перед Господом.Він свідомо пішов захищати Україну і Вічна йому пам’ять», - сказав речник Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук.

Як повідомллося, вчора волинського солдата доставили додому. На кордоні Рівненської та Волинської областей покійного Олександра Тарнавського зустріли активісти автомайдану України та інші небайдужі громадяни.

Також повідомляється, що військова прокуратура Львівського гарнізону розпочала розслідування за фактом смерті солдата за частиною 3 статті 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду).