В УПЦ назвали факторы, которые могут привести общество к панике и хаосу

Тревога может привести общество к панике и хаосу, если у людей нет надежды и веры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорит пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ архимандрит Пафнутий (Мусиенко), комментируя последние социологические данные, согласно которым наиболее распространенными чувствами среди украинцев относительно будущего страны являются надежда и тревога.

«Когда все плохо, надежда может мобилизовать человека, его духовный потенциал. Способность чувствовать надежду дана каждому, но в разной степени. Мы можем развивать это чувство", - отмечает отец Пафнутий.

В то же время, по словам архимандрита, другое дело, как люди надеются.

«Если мы уповаем на Бога и делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы избавиться от обеспокоенности, наша тревога со временем проходит, ее объект исчезает или просто решается проблема, которая нас волновала. А без этого тревога может приводить к панике и хаосу», – подчеркивает пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

Как сообщалось, согласно последним социологическим данным фонда «Демократические инициативы», 44% украинцев, думая о будущем страны, испытывают надежду, 40% – тревогу.