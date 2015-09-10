В Донецкой епархии УПЦ начался большой крестный ход в честь 1000-летия преставления князя Владимира

В Донецкой епархии Украинской Православной Церкви стартовал крестный ход в честь 1000-летия преставления князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на пресс-секретаря Донецкой епархии протоиерея Георгия Гуляева, крестный ход в Донецкой епархии состоится только в тех населенных пунктах, которые контролируются Украиной.

Как сообщалось ранее, в связи с этим СМИ, близкие к "ДНР" и "ЛНР", распространили информацию о том, что Донецкая епархия УПЦ "работает на Украину".

Комментируя эту информацию, заместитель главы Отдела внешнецерковных связей Укранской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич отметил, что сегодня Церковь оказалась в сложной ситуации, но является одной для всех частей Украины.

"Именно поэтому она и украинском, а не западно, центрально или восточноукраинская", - подчеркнул отец Николай.

Крестный ход в Донецкой области начался 8 августа с Горловской епархии и продлится в Донецкой епархии с 8 сентября по 16 октября:

8-10 сентября - храм равноапостольной Марии Магдалины, Авдеевка.

10-11 сентября - храм Почаевской иконы Божьей Матери, Родинское.

11-14 сентября - Свято-Михайловский храм, Красноармейск.

14-15 сентября - Свято-Владимирский храм, Красноармейск.

15-16 сентября - храм Рождества Пресвятой Богородицы, Андреевка.

16-18 сентября - Свято-Георгиевский храм, Великая Новоселка.

18-19 сентября - Свято-Николаевский храм, Селидово.

19-23 сентября - храм Державной иконы Божией Матери, Курахово.

23-24 сентября - Свято-Казанский храм, Марьинка.

24-25 сентября - храм Чуда Архистратига Михаила, Новомихайловка.

25-26 сентября - Свято-Тихоновский храм, Угледар.

26-28 сентября - Свято-Николо-Васильевский монастырь, Никольское.

28 сентября - 1 октября - Свято-Преображенский храм, Волноваха.

1-2 октября - Свято-Покровский храм, Боевой.

2-4 октября - Свято-Николаевский храм, Володарское.

4-5 октября - храм мч. Феодора Тирона, Мангуш.

5-7 октября - Свято-Михайловский храм, Урзуф.

7-11 октября - Свято-Михайловский собор, Мариуполь

11-12 октября - Свято-Владимирский храм, Мариуполь.

12-16 октября - Свято-Николаевский собор, Мариуполь.