В Киево-Печерской лавре сегодня празднуют Собор преподобных отцов, в Дальних пещерах почивающих

10 сентября, в день празднования Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой рассказал о значении подвига преподобных Киево-Печерских и призвал верующих подражать святым в своей жизни.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход на Дальние пещеры.

По материалам официального сайта УПЦ