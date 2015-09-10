В Киево-Печерской лавре сегодня празднуют Собор преподобных отцов, в Дальних пещерах почивающих
15:07, 10 сентября 2015Православие
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10 сентября, в день празднования Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой рассказал о значении подвига преподобных Киево-Печерских и призвал верующих подражать святым в своей жизни.
За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход на Дальние пещеры.
По материалам официального сайта УПЦ
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