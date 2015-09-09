Блаженнейший Онуфрий наградил православных волонтеров

9 сентября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в храме Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской Лавры наградил благодарственными письмами 180 волонтеров, которые принимали активное участие в подготовке и проведении торжеств по случаю 1000-летия праведной кончины святого равноапостольного князя Владимира.

Вручая награды, Его Блаженство поблагодарил волонтеров за их вклад в дело распространения христианских ценностей и выразил уверенность, что совместными усилиями всех верных Украинской Православной Церкви в Украине наступит долгожданный мир.

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