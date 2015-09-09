Митрополит Павел официально прокомментировал инцидент с полицией

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о том, что его водитель не нарушал правил дорожного движения, а действовал согласно пункта, разрешающего заезжать на территорию монастыря на автомобиле лицам, проживающим или работающим в этой зоне. Как сообщает Центр информации УПЦ, комментарий наместника размещен на сайте лавры.

"В связи с ситуацией, которая возникла более месяца назад при въезде на территорию лавры моего служебного автомобиля, хочу отметить, что сам никогда не управлял автомобилем, но, по словам водителя, нарушения не было. Водитель руководствовался п. 3.1 «Движение запрещено» пункта 33.3 Правил дорожного движения Украины, а именно: «Не распространяется действие знака ... на транспортные средства, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, расположенные в обозначенной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения", - отмечает владыка Павел.

Вместе с тем митрополит сообщает, что "в связи с незаконной стоянкой такси, а также большим скоплением машин возле и на самих тротуарах, очень проблематично, особенно в праздничные дни, въехать на территорию лавры служебному транспорту, который обеспечивает жизнедеятельность Киевской Митрополии, Киево-Печерской лавры и Киевских духовных академии и семинарии Украинской Православной Церкви".

По словам митрополита Павла по данному факту он неоднократно обращался в правоохранительные органы.

"Но не были приняты соответствующие меры до сих пор, что приводит к возникновению аварийных ситуаций", - подчеркивает наместник лавры.