Управляющий делами УПЦ на международной конференции рассказал о православной перспективе миротворчества в Украине

6-8 сентября в Тиране (Албания) под председательством Предстоятеля Албанской Православной Церкви Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия состоялась международная конференция «Мир всегда возможен. Религиозно-культурный диалог».

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний выступил перед участниками конференции с докладом на тему: «Миротворчество в Украине: Православная перспектива».

В работе международной конференции приняли участие богословы, философы, политические и общественные деятели разных стран мира.

В день открытия конференции для организаторов и участников состоялся торжественный прием у Президента Республики Албаним Буяра Нишани.

Также в рамках официального визита в Албанию управляющий делами УПЦ встретился с Предстоятелем Албанской Православной Церкви.

По материалам официального сайта УПЦ