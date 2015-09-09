Управляющий делами УПЦ на международной конференции рассказал о православной перспективе миротворчества в Украине
6-8 сентября в Тиране (Албания) под председательством Предстоятеля Албанской Православной Церкви Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия состоялась международная конференция «Мир всегда возможен. Религиозно-культурный диалог».
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний выступил перед участниками конференции с докладом на тему: «Миротворчество в Украине: Православная перспектива».
В работе международной конференции приняли участие богословы, философы, политические и общественные деятели разных стран мира.
В день открытия конференции для организаторов и участников состоялся торжественный прием у Президента Республики Албаним Буяра Нишани.
Также в рамках официального визита в Албанию управляющий делами УПЦ встретился с Предстоятелем Албанской Православной Церкви.
По материалам официального сайта УПЦ