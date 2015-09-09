Предстоятель Албанской Православной Церкви обратился к верующим УПЦ

Предстоятель Албанской Православной Церкви митрополит Анастасий обратился со словами поддержки к верующим Украинской Православной Церкви, призвав не бояться испытаний, которые выпали сегодня на их долю.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на видеообращение, размещенное на официальном канале информационного отдела УПЦ на YouTube.

"Вы знаете, что происходило здесь в Албании - трудности и преследования, и мы от всего сердца понимаем трудности и страдания, которые переживают верующие в Украине. Из глубины своего опыта мы хотим повторить: не бойтесь. Когда Христос с нами, мы не должны бояться. Есть надежда. И надежда эта - Сам Христос. Мы должны надеяться, даже в самых тяжелых ситуациях. Надеемся, что как можно скорее закончатся все трудности и разделения. Мы - Церковь Воскресения... Давайте радоваться Воскресению, которое находится в сердце нашей веры. Есть надежда", - сказал митрополит Анастасий.

Он подчеркнул, что православие принадлежит многим нациям и имеет разные традиции.

"Но большая привилегия заключается в том, что мы являемся единой семьей. Нас объединяет одна кровь - Христова. У нас бывают различные трудности, но мы разделяем наши общие радости и скорби", - отметил Предстоятель.

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Как сообщалось, с официальным визитом в Албанской Православной Церкви находился управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

8 сентября митрополит Антоний встретился с Предстоятелем Албанской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасиєм.

В ходе беседы с Архиепископом Анастасием митрополит Антоний рассказал Его Блаженству о современной религиозной и политической ситуации в Украине и попросил первосвятительских молитв за украинский народ.

Блаженнейший Анастасий заверил управляющего делами УПЦ в полной поддержке Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия и постоянной молитве, которую преподносят в Албанской Православной Церкви за Украину и ее православный народ.