Употребление алкоголя приводит к опасности психологической и духовной зависимости - протоиерей УПЦ

13:37, 09 сентября 2015
Православие
1350

Употребление алкоголя приводит к опасности психологической и духовной зависимости, при этом жизненные проблемы человека не решаются.

Об этом говорит председатель Волынского православного братства трезвости имени Иоанна Кронштадского протоиерей Украинской Православной Церкви Стефан Ярема, сообщает Центр информации УПЦ.

1

"Распивая спиртное в компании, мы подвергаем опасности друзей, потому что не знаем, кто из окружающих подвержен алкозависимости. Так же не знаем, не закончится ли для нас дружба с "зеленым змием" наркодиспансером. Ведь Всемирная организация здравоохранения еще в 1975 году признала, что алкоголь - это наркотик. Он сначала раздражает нервную систему, а затем парализует ее. Алкоголь не облегчает состояние человека, а на время блокирует отдельные структуры мозга, дает чувство облегчения", - отмечает отец Стефан.

При этом священнослужитель подчеркивает, что употребляя алкоголь, человек дает негативный пример тем, кто его окружает, в том числе - детям.

"Затем идет привыкание к алкоголю, а это - физическая, психологическая и духовная зависимость. Кто-то из мудрых людей сказал, что алкоголизм начинается с увиденной рюмки спиртного у матери, и в этом что-то есть", - говорит протоиерей.

Как сообщалось, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения Украина занимает 5 место по количеству употребленного алкоголя на душу населения. Согласно принятым международным правилам, опасный уровень, за которым начинается алкоголизм и социальные проблемы - это 8 литров чистого спирта на человека в год. Напомним, что с 1 сентября в Украине повышены минимальные розничные цены на алкогольные напитки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter