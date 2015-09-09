Употребление алкоголя приводит к опасности психологической и духовной зависимости - протоиерей УПЦ

Употребление алкоголя приводит к опасности психологической и духовной зависимости, при этом жизненные проблемы человека не решаются.

Об этом говорит председатель Волынского православного братства трезвости имени Иоанна Кронштадского протоиерей Украинской Православной Церкви Стефан Ярема, сообщает Центр информации УПЦ.

"Распивая спиртное в компании, мы подвергаем опасности друзей, потому что не знаем, кто из окружающих подвержен алкозависимости. Так же не знаем, не закончится ли для нас дружба с "зеленым змием" наркодиспансером. Ведь Всемирная организация здравоохранения еще в 1975 году признала, что алкоголь - это наркотик. Он сначала раздражает нервную систему, а затем парализует ее. Алкоголь не облегчает состояние человека, а на время блокирует отдельные структуры мозга, дает чувство облегчения", - отмечает отец Стефан.

При этом священнослужитель подчеркивает, что употребляя алкоголь, человек дает негативный пример тем, кто его окружает, в том числе - детям.

"Затем идет привыкание к алкоголю, а это - физическая, психологическая и духовная зависимость. Кто-то из мудрых людей сказал, что алкоголизм начинается с увиденной рюмки спиртного у матери, и в этом что-то есть", - говорит протоиерей.

Как сообщалось, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения Украина занимает 5 место по количеству употребленного алкоголя на душу населения. Согласно принятым международным правилам, опасный уровень, за которым начинается алкоголизм и социальные проблемы - это 8 литров чистого спирта на человека в год. Напомним, что с 1 сентября в Украине повышены минимальные розничные цены на алкогольные напитки.