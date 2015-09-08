Очередной прогноз о конце света - пустословие для суеверных людей – протоиерей УПЦ

Очередной прогноз о конце света является пустословием, которое любят распространять представители околорелигиозных организаций.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал заместитель председателя Миссионерского отдела УПЦ протоиерей Александр Билокур, комментируя слухи, распространенные в информационном пространстве, о том, что в середине сентября Земля в результате космической катастрофы погибнет.

«Об этом любят говорить представители разных околорелигиозных организаций, которые хотят таким образом создать себе дешевый авторитет. Некоторые из них уже неоднократно назначали конец света. Также на религиозных страхах, пользуясь доверием людей, определенные лица стремятся заработать деньги», – отметил отец Александр.

По его словам, люди доверяют таким прогнозам из-за собственной суеверности, которая, в отличие от истинной веры, не требует усилий.

«Из Священного Писания мы знаем, что не будет уже подобных явлений, как всемирный потоп. Согласно Библии, будет второе пришествие Христа, но когда оно будет, мы не знаем. Православный христианин должен спокойно относится к предвидению всевозможных катаклизмов», – подчеркнул протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, в американском космическом агентстве NASA опровергли слухи о близком конце мира, отметив, что в ближайшие 100 лет Земле не грозят космические катастрофы, которые могли бы представлять потенциальную опасность для жителей планеты.