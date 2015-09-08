Глава УПЦ КП 11 – 13 сентября будет находиться во Львове

Во Львове состоится совместная молитва за погибших героев Небесной сотни и воинов АТО и всеукраинское паломничество с участием главы УПЦ КП Филарета, который 11 – 13 сентября прибудет с визитом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, во время пребывания во Львове глава УПЦ КП посетит Лычаковское кладбище, где состоится общая молитва.

Также в рамках визита состоится ежегодное паломничество к месту чудесного явления Пресвятой Богородицы на целебном источнике поселка Заглина (село Монастырок Жовковского района).