Глава УПЦ КП 11 – 13 сентября будет находиться во Львове
12:49, 08 сентября 2015Православие
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Во Львове состоится совместная молитва за погибших героев Небесной сотни и воинов АТО и всеукраинское паломничество с участием главы УПЦ КП Филарета, который 11 – 13 сентября прибудет с визитом.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, во время пребывания во Львове глава УПЦ КП посетит Лычаковское кладбище, где состоится общая молитва.
Также в рамках визита состоится ежегодное паломничество к месту чудесного явления Пресвятой Богородицы на целебном источнике поселка Заглина (село Монастырок Жовковского района).
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