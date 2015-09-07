В Запорожской области освятили мемориальную доску воину АТО

Священник вольнянского Свято-Владимирского храма УПЦ иерей Вячеслав Рябчун освятил памятную доску на фасаде Михайло-Лукашовской школы, посвященную бывшему ученику Анатолию Шумило.

Как сообщает "Время новостей", Шумило 17 февраля 2015 года, выполняя свой воинский долг в зоне АТО, погиб на Луганщине. Ценой своей жизни он дал возможность остаться в живых своим боевым побратимам, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.