Нам всем нужно увидеть свою нищету – Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Блаженнейший Митрополит Онуфрий свою проповедь в воскресенье посвятил толкованию притчи о брачном пире (Мф. 22: 1-14).

Его Блаженство отметил, что некоторые люди думают, будто царь поступил жестоко, прогнав человека, который не имел праздничных одежд. Ведь, возможно, гость просто был бедным. «Но это не так. Во времена земной жизни Спасителя приглашенным на праздничный банкет бесплатно выдавалась чистая светлая одежда. Человек просто должен был прийти к хозяину и попросить».

Владыка Онуфрий подчеркнул, что молчание этого человека в ответ на вопрос хозяина, почему он не в брачных одеждах, свидетельствует о его плохом духовном состоянии. «Это молчание было свидетельством его гордыни, которая ослепила глаза и не дала возможности увидеть свою нищету».

Именно за свою гордыню нерадивый гость был изгнан из брачного пира. «Жизнь человека на земле заключается в том, чтобы приготовить такую одежду для своей души, чтобы стать достойным войти на брачный пир, который Господь приготовил для всех нас».

Однако, грязной и неопрятной душа становится под влиянием наших греховных поступков. Блаженнейший Владыка обратил внимание на одну из молитв, которая звучит Великим постом: «Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имею, чтобы войти в него: просвети одежду души моей, Светлодавче, и спаси меня».

«Тем средством, которое очищает душевную одежду является постоянное покаяние с молитвой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного»», – отметил Владыка Онуфрий.

Иногда человеку, чтобы очистить душу нужно много лет постоянных усилий над собой. Но, независимо от того, сколько времени на это будет потрачено, она обязательно станет участником небесного брачного пира, если покаянной молитвой попросит у Бога чистую и светлую одежду, завершил свою проповедь Предстоятель.

Официальный сайт УПЦ