Задержали подозреваемых в убийстве монахини Флоровского монастыря

Двух из трех подозреваемых задержали в пятницу под Обуховом, в понедельник утром задержанным будет объявлено о подозрении, пишут «Вести».

Спустя 40 дней после жестокого убийства монахини Флоровского женского монастыря милиция задержала подозреваемых. Напомним, вопиющее преступление произошло 27 июля. 64-летнюю сестру Алевтину нашли убитой в принадлежащей ей квартире в Дарницком районе, куда она приехала из больницы переночевать перед тем, как отправиться в монастырь. Нашли ее со следами насилия и со связанными за спиной руками. Как позже заявили правоохранительные органы, смерть наступила от удушения. Милиция рассматривала несколько версий, в том числе и убийство из-за квартиры.

Как рассказал «Вестям» источник из правоохранительных органов, двух из трех подозреваемых в убийстве сестры Алевтины, в миру — Натальи Кравчук, задержали в пятницу на контрольно-пропускном пункте возле с. Новые Безрадичи (Обуховский район), когда они направлялись в Киев. «Убийство совершили трое молодых киевлян с целью наживы — якобы, по их информации, у монахини дома хранилась крупная сумма денег — около 7 тыс. долларов. Вот они и решили таким образом подправить свое материальное положение. Но деньги им найти не удалось», — сказал нам источник. Начальник столичной милиции Александр Терещук подтвердил «Вестям» информацию о задержании: «Преступление действительно раскрыто. В понедельник утром задержанным будет объявлено о подозрении. На данный момент с ними работают следователи.

Вместе с тем у главы информационного отдела УПЦ МП епископа Климента — иное мнение. «Если милиция нашла эти деньги, из-за которых было совершено убийство, то тогда эта версия может быть. Но если нет, то это будет оклеветание покойной монахини».

Версия о том, что сестру Алевтину убили из-за квартиры, милицией хоть и рассматривается, но уже не является одной из главных. Как рассказал «Вестям» источник из правоохранительных органов, после того как было выяснено, что квартира завещана родственникам, которые ни в чем особо не нуждаются, эта версия фактически отпала. О том, что свое имущество убитая завещала племянникам, сказали нам и в монастыре: «После убийства к нам приходила ее соседка, якобы за то, что та за ней ухаживала, сестра Алевтина завещала ей жилье, но это оказалось неправдой. Квартиру наследуют родственники». Впрочем, как считает епископ Климент, не стоит заниматься сейчас гаданиями: «Я считаю, что расследованием должна заниматься милиция. Больше всего меня ужасает то, что люди могли совершить подобное изуверство».

Милиция продолжает расследовать убийство священника Романа Николаева, которое было совершено за несколько дней до нападения на сестру Алевтину. Напомним, настоятель храма мученицы Татьяны иерей Роман Николаев скончался в больнице после того, как преступники выпустили в него несколько пуль в подъезде дома на Оболони, где он проживал с семьей. Милиция рассматривала несколько версий, в том числе убийство по политическим мотивам и убийство из-за земли. Как сказали «Вестям» в отделе уголовного розыска Оболонского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, пока им удалось лишь составить фотороботы преступников: «На вид им около 30–35 лет, худощавого телосложения. Если кто-то видел их, просьба звонить по тел.: 102 или (044) 418-30-22. Конфиденциальность гарантируем».

СПЖ по материалам газеты Вести