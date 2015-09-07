Делегация УПЦ приняла участие в Европейском слете православной молодежи

С 4 по 7 сентября по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинская делегация приняла участие в Европейском взлете православной молодежи, который проходил в г. Клуж-Напока (Румыния), сообщает church.uа.

Свое послание к участникам слета адресовал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Его Блаженство поздравил всех и попросил молиться о наступлении мира в Украине.

Участие в международном мероприятии, проходившем под девизом «Вместе для будущего Европы», также приняли участие представители 19-ти стран, среди которых Греция, Соединенные Штаты Америки, Болгария, Польша, а также молодые христиане из Сирии и Палестины. Всего более 5000 участников.

Наибольшая по численности иностранная делегация из Украины была представлена православными активистами из Киева, Донецка, Закарпатья и православной молодежью украинской диаспоры.

На торжественном открытии 4 сентября перед участниками мероприятия выступили Патриарх и иерархи Румынской Православной Церкви, местные политики, религиозные и государственные деятели. Благословение на дальнейшее обсуждение актуальных вопросов деятельности православной молодежи в современных процессах в Европе участники проекта получили от Патриарха всея Румынии Даниила.

Организаторами поездки украинской делегации стали Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Отдел внешних церковных связей УПЦ