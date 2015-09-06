Блаженнейший Онуфрий в лавре сугубо помолился за всех погибших во время военных действий на востоке Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 6 сентября совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой подчеркнул, что целью жизни каждого человека является приготовление свадебной одежды собственной души, чтобы иметь возможность достойно войти в Царствие Небесное.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, а также совершена заупокойная ектения по убиенным иерею Роману, монахине Алевтине, а также по всем погибшим во время военных действий на востоке Украины.

После отпуста наместник обители митрополит Павел поздравил верующих с воскресным днем и благословил всех.

*** В этот день за Божественной литургией читается начало из Евангелия от Матфея (22: 1-14). В нем евангелист рассказывает притчу Иисуса Христа о Царстве Небесном, которое Господь уподобил царю, который справлял свадьбу сыну своему и позвал близких – «званных» – разделить праздник. Некоторые из них отказались, некоторые пренебрегли приготовлением к празднику, пришли без свадебной одежды и, наконец, были выброшены из свадебных чертогов. Об этом Спаситель сказал Своим ученикам: «Много званых, но мало избранных» (22:14).

По материалам официального сайта УПЦ