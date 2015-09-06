Константинопольский Патриарх Варфоломей молится за восстановление мира в Украине

С 29 августа по 3 сентября 2015 года в Стамбуле в храме Святой Троицы, в квартале Пера, проходил Синаксис (собрание) иерархии Константинопольского Патриархата. В работе этого церковного органа приняли участие около 140 архиереев Константинопольской Православной Церкви из разных стран мира.

Во вступительном слове Святейший Патриарх Варфоломей одной из причин такого высокого собрания назвал необходимость непосредственно проинформировать иерархию Вселенского Патриархата о деятельности центрального органа Церкви, то есть Патриархии. Его Святейшество отметил, что есть много «ложной информации, которая подается явными и тайными силами, которые нередко являются враждебными к Вселенскому Патриархату. Эта ложная информация распространяется, главным образом, через интернет и приводит читателей к недоразумениям, а иногда и к скандалам».

Глава Церкви также сказал, что «этот Синаксис (собрание) не имеет административного характера, ... и не призван принимать административные решения», а носит лишь консультативный характер. Было отмечено, что Константинопольский патриархат прилагает усилия для «более тесного сотрудничества и укрепления связей между Православными Церквами, чтобы Православная Церковь, несмотря на то, что канонически состоит из многих автокефальных Церквей, имела один голос и, чтобы в ней формировалось сознание того, что она не перестает быть единой Церковью, которая выражается «едиными устами и единым сердцем».

В итоговом коммюнике, опубликованном по результатам работы Синаксиса, отдельным абзацем было уделено внимание и событиям в украинском государстве: «Также иерархи Вселенского Патриархата направляют свои мысли и молитвы к тысячам наших братьев в Украине и молятся за прекращение разделения и восстановление мира и единства благочестивого украинского народа, который получил веру и крещение от Константинопольской Матери-Церкви».

В коммюнике по результатам Синаксиса также было уделено особое внимание гонениям на христиан на Ближнем Востоке и в Африке, «где еще и сегодня распинается Христос и местное христианское население ..., которое вынуждено под давлением и насилием религиозных фанатиков оставлять свои родительские дома и ... искать гостеприимной безопасности на Западе». Константинопольский Патриархат выражает свою солидарность «с этими христианскими общинами и перед лицом международных организаций отстаивает право каждого народа свободно поклоняться своему Богу, а также провозглашает, что религия должна объединять народы и цивилизации и быть основой культуры и человечности».

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