Управляющий делами УПЦ с официальным визитом находится в Албанской Православной Церкви

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний находится с официальным визитом в Албанской Православной Церкви.

Митрополита Антония во время визита сопровождает глава административного аппарата Киевской Митрополии архимандрит Виктор (Коцаба).

6 сентября в Воскресенском кафедральном соборе Тираны Предстоятелем Албанской Православной Церкви Блаженнейшим архиепископом Тираны и всей Албании, Митрополит Тирано-Дурреско-Эльбасанским Анастасием в сослужении представителей Поместных Православных Церквей была совершена Божественная литургия.

По окончании Богослужения митрополит Антоний от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия передал Блаженнейшему Митрополиту Анастасию скульптурное изображение святого равноапостольного князя Владимира, и попросил Блаженнейшего Анастасия молиться за Украину. В свою очередь, Митрополит Анастасий отметив, что христиане всего мира молятся за наступление мира в Украине, сказал «страдания украинского народа в моих молитвах».

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