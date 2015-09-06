В Киеве помолились перед массовым паломничеством на Святую Землю

5 сентября, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Андрее-Владимирском приделе кафедрального собора в честь Воскресения Христового Киева был совершен молебен о путешествующих, который возглавил викарий Киевской Митрополии, епископ Васильковский Николай.

Богослужение отслужили перед массовым паломничеством верующих УПЦ в Израиль, которое состоится в период с 10 по 17 сентября.

В конце молебна епископ Николай передал участникам поездки благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Желая присутствующим успешного паломничества, владыка Николай в частности сказал: «Мы часто называем храм тем местом, где небо сходится с землей. Таким местом можно считать всю Святую Землю. Там молитва достигает Небес просто и без препятствий. Поэтому я призываю вас молиться там пережне всего о нашей Родине – она в это время, как никогда, нуждается в наших молитвах».

По окончании богослужения, сотрудники Паломнического Центра Украинской Православной Церкви провели для паломников инструктаж о порядке организации и мерах безопасности во время паломничества.

По данным Паломнического Центра УПЦ, в период с 10 по 17 сентября Израиль посетят несколько тысяч паломников из Украины.

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