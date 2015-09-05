В Константинополе завершился Синаксис (собрание) иерархии Константинопольского Патриархата

С 29 августа по 3 сентября в Константинополе в храме Святой Троицы проходил Синаксис (собрание) иерархии Константинопольского Патриархата. В работе этого церковного органа приняли участие около 140 архиереев Константинопольской Православной Церкви из разных стран мира, среди которых были и церковные представители украинской диаспоры Канады и США, сообщает сайт vzcz.church.ua.

Главной целью работы Синаксиса было обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к Великому Собору, который запланирован на 2016 год, а также рассмотрение текущих актуальных вопросов.

Во вступительном слове Святейший Патриарх Варфоломей одной из собрания назвал необходимость непосредственно проинформировать иерархию Вселенского Патриархата о деятельности центрального органа Церкви, то есть Патриархии.

Несмотря на то, что в настоящее время существует много средств передачи информации, Патриарх Варфоломей отметил, что есть много «ложной информации, подаваемой явными и тайными силами, которые нередко являются враждебными Вселенскому Патриархату. Эта ложная информация распространяется главным образом, через интернет и приводит читателей к недоразумениям, а иногда и к скандалам». Поэтому задачей архипастырей Церкви является правильное информирование верующего народа о жизни Церкви и, таким образом, выстраивание взаимного доверия, - отметил Константинопольский Патриарх.

Говоря о подготовке к Великому Собору Православной Церкви Патриарх Варфоломей напомнил о том, что «при выборе названия Собора сознательно избегали термина Вселенский Собор по той причине, что на этот Собор не приглашаются западные христиане, как это было всегда в древней Церкви при созывах Вселенских Соборов. Таким образом, авторитет этого Собора будет распространяться только на среду Православной Церкви».

В коммюнике по результатам Синаксисе также было уделено особое внимание гонениям на христиан на Ближнем Востоке и в Африке, «где и сегодня распинается Христос и местное христианское население, которое вынуждено под давлением и насилием религиозных фанатиков оставлять свои родительские дома и искать гостеприимной безопасности на Западе».

Константинопольский Патриархат выражает свою солидарность «с этими христианскими общинами и перед лицом международных организаций отстаивает право каждого народа свободно поклоняться своему Богу, а также провозглашает, что религия должна объединять народы и цивилизации и быть основой культуры и человечности».