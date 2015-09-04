Монахи и семинаристы со святынями объехали вокруг столицы и помолились о дожде

Крестный ход, который сегодня состоялся в украинской столице при участии братии Киево-Печерской лавры и студентов Киевской духовной академии и семинарии, стал возрождением традиций совместной молитвы, когда случается беда.

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Об этом рассказал глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Традиция таких крестных ходов была у наших предков издавна. Когда случались подобные природные катаклизмы – засуха или наоборот сильные дожди или нашествие вредных насекомых – люди со священниками, устраивали крестные ходы и молитвенно призывали помощь Бога, Богородицы и всех святых. Тот крестный ход, который сегодня состоялся в Киеве, был общей молитвой, чтобы Господь был милостив к нам и послал живительную влагу», – отметил епископ Климент.

По его словам, такие природные неурядицы являются напоминанием о хрупкости человеческой жизни.

«Все, что мы имеем, является даром Божьим. Об этом современный человек часто забывает. Комфорт и уверенность в завтрашнем дне нередко лишают нас памяти о Боге. Необычные природные обстоятельства, подобные тем, что мы видим в эти дни на Киевщине и в других областях страны, напоминают нам о том, что наша жизнь очень хрупка, и обо всем нужно прежде всего просить и благодарить Бога», – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий благословил 4 сентября совершить во всех храмах и монастырях молебен о даровании дождя в связи с засухой и пожарами на территории Киева и Киевской области.

3 сентября в столице Украины из-за дыма и аномальной жары было приостановлено обучение в школах. Вслед за Киевом едкий дым накрыл Черкасскую и Винницкую области.