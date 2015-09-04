Израиль посетят десятки тысяч паломников УПЦ в период с 10 по 20 сентября

Количество украинских туристов и паломников, посетивших Израиль в 2015 году, выросло на 3-5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такие цифры называет директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко со ссылкой на источники в Министерстве туризма Израиля.

«Этот феномен подчеркивает, что кризисные явления в экономике не всегда являются решающими в поведении верующих людей. Много кто едет на последние деньги, не смотря на падение курса гривны и нестабильность политической ситуации», – говорит Телиженко.

По его словам, наибольший поток украинских паломников в Израиль ожидается в середине сентября, когда авиакомпании предоставляют дополнительные скидки на авиабилеты.

«В период с 10 по 20 сентября Израиль посетят десятки тысяч паломников Украинской Православной Церкви», – отмечает директор Паломнического Центра УПЦ.