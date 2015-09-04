Борцы с УПЦ фактически ведут антигосударственную деятельность – управляющий делами УПЦ

Люди и политические силы, которые борются с Украинской Православной Церковью, фактически ведут антигосударственную деятельность, поскольку сегодня УПЦ – одна из немногих институций, которая объединяет всю территорию Украины.

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) 3 сентября во время онлайн-конференции в АиФ.иа, сообщает Центр информации УПЦ.

«Наши приходы равномерно распространены во всех частях Украины, в том числе на Донбассе и в Крыму. Это – реальность», – подчеркнул митрополит Антоний.

При этом он высказал предположение, что в украинском информационном пространстве ведется целенаправленная агрессия против УПЦ.

«Например, распространяется дезинформация, что наши священники якобы отказываются отпевать погибших воинов АТО. Когда начинаем расследовать ситуацию, оказывается, что часто представители местной власти просто ставят родственников погибших воинов перед фактом, что отпевать будет представитель Киевского Патриархата, и люди порой не могут ничего с этим поделать», – отметил управляющий делами УПЦ.