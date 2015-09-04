В Мелитополе верующие собрали школьные принадлежности для детей переселенцев

В Мелитополе штаб помощи переселенцам из Донбасса 1 сентября посетили благочинный Мелитополя протоиерей Максим Смирнов и священник храма во имя вмч. Георгия Победоносца иерей Роман Васильченко.

Священнослужители Украинской Православной Церкви привезли детям-переселенцам школьные принадлежности, которые собрали в городских храмах прихожане и не равнодушные граждане: тетради, ручки, фломастеры, краски, альбомы, линейки и многое другое — все то, что может быть необходимым ребятам в их школьной учебе.

Данная акция была проведена по инициативе правящего архиерея архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки в знак доброй воли и заботы о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сотрудники штаба и переселенцы поблагодарили правящего архиерея, священнослужителей и всех, кто принял участие в этой акции, за оказанную помощь, которая оказалось им очень кстати, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

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