В УПЦ назвали причины негативных демографических тенденций в Украине

Негативные демографические тенденции в Украине вызваны абортами, добрачными сексуальными отношениями, различными видами гражданского брака, а также ложным мировоззрением.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорит глава отдела по делам семьи Киевской епархии УПЦ протоиерей Олег Мельничук.

«С негативными демографическими явлениями следует бороться в первую очередь словом, напоминанием о базовых духовных ценностях, разработкой соответствующих программ на государственном уровне, в частности – таких, которые были бы направлены на то, что многодетная семья – это не аномалия, а естественная, Богом созданная институция», – отмечает отец Олег.

По его словам, греховный образ жизни становится все более распространенным, и приобретает статус нормы.

«Механизмы, которые использует дьявол против человечества, четко просматриваются в сегодняшних общественных реалиях. То, что для человека испокон веков было ценностью, сегодня освещается как инакомыслие – то, что «не в тренде». Распущенность человека становится культом, добродетели маргинализируются. Грех по своему определению является деструктивной основой, он уничтожает и человека, и человечество в целом. Особенно семью», – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, по прогнозам ООН, изложенным в докладе «Перспективы населения мира», жителей Украины к 2100 году останется 26 миллионов 400 тысяч.