Церковь объединяет как все регионы Украины, так и различные слои украинского общества - глава информотдела УПЦ

Украинская Православная Церковь – единственный социальный институт в Украине, который представлен не только в различных регионах страны, но и среди всех общественных групп украинского социума.

Об этом говорит глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

«Особенно стоит обратить внимание на то, что сегодня увеличивается количество молодых людей, которые открыто показывают, что являются прихожанами Украинской Православной Церкви. Среди ее членов есть представители различных социальных слоев нашего общества», – отметил епископ Климент.

По его словам, УПЦ является доминирующей церковной организацией Украины как в городской, так и в сельской местности.

«Украинская Православная Церковь не сегодняшний день объединяет практически все слои украинского населения», – подчеркнул епископ.