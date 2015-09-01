Блаженнейший Митрополит Онуфрий помолился о всех пострадавших и погибших в результате столкновения возле Верховной Рады

15:38, 01 сентября 2015
Православие
1359

1 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время Божественной литургии вознес сугубые молитвы о всех раненых во время столкновений возле Верховной Рады и об упокоении новопреставленного воина Игоря Дебрина, который погиб 31 августа от разрыва гранаты, брошенной в сторону правоохранителей.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, вместе с архиереями и духовенством Блаженнейший владыка прочитал молитву о мире и прекращении вражды в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter