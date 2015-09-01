Блаженнейший Онуфрий: Обязательно найдите ежедневно хотя бы 15 минут для молитвы

Во время своей проповеди в день памяти святых мучеников Флора и Лавра Блаженнейший владыка Онуфрий отметил важность избирать Бога в условиях, когда ничто не стесняет нашего выбора. Человек должен беспокоиться о своем быте, о материальной стороне своей жизни. Однако материальное не является тем предметом, которому мы можем отдать все свои силы и все свое время.

«Обязательно необходимо находить время, хотя бы немного времени – час, полчаса, 15 минут – каждый день, чтобы украсить свою душу благодатью. Потому что, если нет Божественного света в душе человека, то ей в жизни ничто не приносит радости и счастья. Когда мы в чем нуждаемся, тогда кажется “Вот если бы я этого достиг, вот купил, вот имел – я был бы счастлив на все 100 процентов”. Но это неправда: если бы человек даже приобрел весь мир и стал обладателем всех сокровищ земли – но в своей душе не собрал Божьей благодати, которую дает Господь за духовные труды, то он остался бы самым несчастным».

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