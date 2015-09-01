Афонский монастырь передал библиотекам Киева уникальные книги об истории древнерусского монашества на Афоне

Комплекты томов из серии «Русский Афон ХIХ-ХХ веков», посвященные 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон (Греция), переданы в дар библиотекам Киева Афонским Свято-Пантелеимоновым монастырем.

Как сообщил "УНИАН-Религии" директор Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) Сергей Шумило, институтом совместно с представителями Афонского подворья Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве накануне начала учебного года были проведены встречи с руководителями научных учреждений, вузов, библиотек, во время которых были переданы в дар комплекты уникальных книг по истории и наследию Святой Горы, Афонского Пантелеимонова монастыря и древнерусского монашества на Афоне.

В частности, библиотекам были переданы следующие книги: «Каталог славяно-русских рукописей Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря» (первая часть 7-го тома); «Каталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне» (четвертая часть 7-го тома); «История Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря от 1912 до 2010 года» (6-й том); «Духовник Иероним. Жизнеописание иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова)» (первая часть 9-го тома); «Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в документах» (15-й том).

Также были переданы: научный альманах «Афонское наследие», книги Сергея Шумило «Духовное Запорожье на Афоне: малоизвестный казачий скит «Черный Вир» на Святой Горе», «Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь», другие издания, посвященные истории и наследию древнерусского монашества на Афоне.

Книги были переданы Киевской духовной академии и семинарии УПЦ, Национальной исторической библиотеке Украины, Национальной библиотеке им. В.Вернадского, Национальной парламентской библиотеке Украины, библиотекам Института истории НАНУ, Института археографии и источниковедения НАНУ, Института философии НАНУ, Института археологии НАНУ, Киевского национального университета им. Т.Шевченко, Киево-Могилянской академии, Центрального государственного архива зарубежной украинистики, других научных учреждений и вузов.

По словам Сергея Шумило, во время встреч были достигнуты договоренности о сотрудничестве и изучении афонского наследия, его влияния на формирование культуры и духовности Руси.