Прислушиваться к молодежи свойственно тем политикам, которые хотят работать на перспективу для страны – игумен УПЦ

Искренне прислушиваться к мнению молодежи свойственно тем политикам, которые собираются работать на перспективу для страны, а не для себя лично.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал заместитель главы отдела УПЦ по делам молодежи игумен Валериан (Головченко), комментируя последние социологические данные, согласно которым более половины украинцев считает, что политики не прислушиваются к потребностям и мнениям молодежи.

«Мнения молодых людей, их стремления и надежды, интересуют политиков исключительно в предвыборный период. Молодой человек как потенциальный избиратель выгоден по целому ряду причин. Юный возраст и небольшой жизненный опыт не позволяют сказать, что все это уже обещали предшественники несколько лет назад. А благополучие и способность политика рождает в сознании молодого человека наивную веру в то, что этот политик как-то заинтересован и в его личном процветании и даст возможность идти к мечте. Искренне прислушиваться к мнению молодежи свойственно тем, кто собирается работать на перспективу для страны, а не для себя лично», - отметил отец Валериан.

По его словам, коррупция в стране практически не оставляет молодежи шансов на самореализацию.

«Молодежь более способна генерировать и воплощать новые идеи, отбросив старческое ворчание о том, что «так никто никогда раньше не делал». Но имеют ли они хоть какую-то возможность самореализации в современном украинском обществе? Без финансов и связей талантливому остается только следовать за кем-то. Или, в лучшем случае - творить за копейки, обогащая кого-то», - подчеркивает игумен УПЦ.

Отец Валериан отмечает, что многие молодые украинцы сегодня не видят для себя никаких перспектив.

«Хотят просто получить «корочки», удачно устроиться или быстро разбогатеть. Их все реже посещают мысли о том, что они лично могут дать миру. Их гораздо больше беспокоит, что они могут получить без труда и быстро. Некоторые настолько разочаровались в перспективах, что лелеют мечту уехать подальше и навсегда. Все чаще отношусь к таким желаниям с пониманием. Государство должно научиться общаться с молодежью «без галстуков». Нужно искать талантливую молодежь. Вкладывать деньги на долгосрочную перспективу для тех, кто будет жить завтра. От того, чем станет их молодость сегодня, зависит то, чем станет наша старость завтра», - подчеркивает заместитель главы отдела УПЦ по делам молодежи.