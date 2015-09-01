В УПЦ призывают украинцев не поддаваться пропаганде и попыткам манипуляций сознанием

Сегодня много информационных источников превратились в пропагандистские, поэтому украинским гражданам стоит внимательно относится к информации, которую они получают из различных источников.

Об этом говорит глава информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

«Много информационных материалов используются для создания определенных стереотипов, фобий и модификации поведения людей, чтобы получать с этого политические дивиденды. К сожалению, довольно часто в таких целях используется церковная тематика», – отметил епископ Климент.

По его словам, кое-кто прибегает к темам, связанным с жизнью Церкви, для построения определенных клише и манипулирования сознанием людей.

«Но главное не в том, что в результате достигается определенный политический эффект, а в том, что сеется недоверие к институту Церкви. Институту, которому много лет украинцы доверяли больше всего. А сегодня доверие к Церкви в украинском обществе колеблется, в частности – вследствие различных информационных манипуляций на церковную тематику», – подчеркнул глава информотдела УПЦ.