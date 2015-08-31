В день святых мучеников Флора и Лавра Блаженнейший Онуфрий молился во Флоровском монастыре

31 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском (Флоровском) женском монастыре Киева.

Во время малого входа, по случаю 30-летия нахождения на посту настоятельницы Вознесенского (Флоровского) монастыря, игумения Антония была награждена правом ношения второго креста и орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских I степени. Также был награжден старший клирик обители протоиерй Евгений Запорожец орденом святителя Петра Могилы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Во время Литургии Его Блаженство совершил диаконскую хиротонию над Сергеем Черным, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы Оболонского благочиния столицы.

По окончании богослужения состоялся крестный ход, после которого Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес молитвы святым мученикам Флору и Лавру, а также перед началом нового учебного года.

В конце торжественного богослужения, после многолетия, Его Блаженство поздравил настоятельницу, сестер и прихожан монастыря с престольным праздником и благословил всех.

*** Вознесенский (Флоровский) монастырь является одним из старейших женских обителей Киева. Впервые он упоминается в 1566 г в утвердительной грамоте польского короля Сигизмунда II Августа, которая была дана киевскому протопопу Якову Гулькевичу в наследственное владение, с правом иметь от него доходы. До 1918 г в монастыре проживало более 800 насельниц, были богадельня (до 100 мест), больница (до 10 мест), функционировало училище для девочек с бесплатным преподаванием. Сегодня Флоровская обитель насчитывает 175 насельниц.

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