Свободное владение оружием не является признаком свободного общества – протоиерей УПЦ

Владение оружием – не то право, которое обязательно должно быть у свободного гражданина, поскольку темные стороны человеческой природы могут проявляться через противоправное использование оружия.

Такое мнение высказал настоятель киевского Свято-Воскресенского (Афганского) храма Украинской Православной Церкви протоиерей Сергей Ющик, сообщает Центр информации УПЦ.

«Апостол Павел указывает на то, что право на оружие принадлежит законной власти, как последний аргумент для прекращения зла в обществе. А мерилом зла в государстве есть закон, а не частное желание, потому что у каждого, как говорится, своя правда, тем более сегодня, когда полярность взглядов зашкаливает», – отметил отец Сергий.

По его словам, Библия побуждает отойти от привычного понятия оружия, как аргумента грубой силы, и осознать, что в духовном всеоружии люди должны стать не против человека, а против греха и зла.

«Нашему обществу необходимо всепрощение, а не всеоружие», – подчеркнул протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, среди электронных петиций, направленных украинскими гражданами Президенту, лидирует просьба легализовать свободное пользование оружием.