В УПЦ дали совет, как преодолевать страхи перед экономическими трудностями

Если человек ставит духовные ценности выше материальных, в ее душе появляются мир и покой, которые помогают преодолеть любые страхи, в частности – опасения экономических трудностей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорит глава социально-гуманитарного отдела УПЦ протоиерей Владислав Диханов, комментируя последние социологические данные, согласно которым украинцы больше всего боятся социально-экономических проблем.

"Возвращаясь к вечным ценностям, человек обретает мир в душе. Когда есть мир в душе, нет никаких страхов. В таком состоянии человек будет принимать более трезвые решения и спокойнее относиться ко всем жизненным трудностям", – отмечает отец Владислав.

По его словам, такой человек не будет накапливать долги и кредиты, а будет учиться зарабатывать только собственным трудом и не бояться никакой работы.

"В любой проблеме есть духовный корень. Любой страх вырастает из нашего духа, в частности – из-за того, что наши надежды могут строиться на ложной основе. Если человек все же находит в себе силы ставить вечные ценности над материальными, он будет строить свою жизнь по таким принципам, которые помогут ему преодолеть все страхи и тревоги", – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, согласно последним социологическим данным фонда "Демократические инициативы", 75% украинцев считают, что сейчас люди в стране больше всего боятся роста цен (75%), безработицы (71%), невыплаты зарплат и пенсий (68%).