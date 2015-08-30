Сегодня в Киево-Печерской лавре был совершен молебен перед началом нового учебного года
13:41, 30 августа 2015Православие
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30 августа Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.
За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил присутствующих с воскресным днем и благословил всех, после чего был совершен молебен перед началом нового учебного года.
По материалам официального сайта УПЦ
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