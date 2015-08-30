Сегодня в Киево-Печерской лавре был совершен молебен перед началом нового учебного года

30 августа Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил присутствующих с воскресным днем и благословил всех, после чего был совершен молебен перед началом нового учебного года.

По материалам официального сайта УПЦ