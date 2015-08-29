Православные 29 августа празднуют третий Спас

29 августа православные христиане празднуют третий Спас.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), сегодня Церковь празднует Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

«Этот праздник установлен Православной Церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Х веке. В документе, найденном в IV веке Евсевием Кесарийским в Эдесском архиве, говорилось о том, что властитель Эдессы Авгарь страдал проказой. Зная о чудодейственных способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа прийти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер им Свое лицо. На полотенце отпечатался его лик. После воскресения Христа, апостолом Фомой был послан в Эдессу один из 70-ти учеников Христа - Фаддей, который с помощью Нерукотворного образа Спасителя исцелил царя и распространил там христианство», – объясняет отец Виктор.

По словам монаха во времена ереси иконоборцев в Византии VIII века в доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731 года) направил письмо Константинопольскому императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Эдессе как на общеизвестный факт.

Православной церковью этот тип иконы рассматривался как важное свидетельство истинности иконопочитания, заповеданного самим Христом.

«Образ Иисуса Христа, установленный царем Авгарем над главными воротами города, похитили мусульмане, и лишь девять столетий спустя был выкуплен византийским императором Михаилом III. В 944 году, в царствование Константина Багрянородного, Эдесский образ был перенесен в Константинополь, тогда же и было установлено его почитание. Позже с изображения Христа было написано множество икон, которые носили названия Спас на полотне, Спас Нерукотворный», – говорит священнослужитель.

По словам отца Виктора, в народе этот праздник больше известен как Ореховый Спас, благодаря началу сбора орехов. Образ Христа на Руси очень почитали, поэтому третий Спас, после Медового и Яблочного, называли еще Спас на полотне, Полотняный или Хлебный. В этот день проходили ярмарки, на которых торговали холстами.

«Хлебным Спасом называют праздник потому, что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание жатвы хлебов. В этот день пекли пироги из муки нового урожая.С этого дня христианам разрешалось есть орехи нового урожая», – добавил отец Виктор.