В Киево-Печерской лавре отметили Успение Пресвятой Богородицы (фоторепортаж)

В праздник Успения Пресвятой Богородицы Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в этот день три лавры отмечают престольный праздник: Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.

В этот день Церковь вспоминает праведную кончину Божией Матери. Согласно Священному преданию, во время молитвы Богородицы на Елеонской горе, Архангел Гавриил возвестил Ей о грядущей кончине и передал светящуюся райскую ветвь – символ победы над смертью и тлением.

Перед кончиной Дева Мария завещала похоронить себя в Гефсимании, рядом с могилами своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.

Кончину Богородицы Церковь называет Успением, а не смертью, поскольку Она осталась «по смерти жива» (тропарь праздника), то есть лишь уснула, чтобы в то же время пробудиться для жизни вечной.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время проповеди рассказал о великой чести, которой сподобилась при кончине Богоматерь.

После Христова вознесения на Небо Она осталась утешением для всех христиан.

Но Сама Она стремилась ко Господу и неустанно просила о Своем переселении на Небо. Извещенная Архангелом Гавриилом за три дня о переходе в жизнь вечную, Она предоставила Свою душу в руки Спасителя, Который явился Ему в окружении сонма ангелов. Потом Господь забрал к Себе и пречистое тело Своей Матери.

Пресвятая Богородица всегда с нами, покрывает нас Своим Омофором, когда мы призываем Ее пресвятое имя в скорбях, болезнях, испытаниях, которые Господь посылает нам на жизненном пути.

Блаженнейший Митрополит пожелал, чтобы Она выпросила у Бога мир в мире каждого человека, прекратилась вражда друг против друга, не проливалась кровь на нашей православной земле.

По окончании богослужения состоялся крестный ход к Дальним пещерам, где Предстоятель возглавил молебное пение перед иконой Успения Пресвятой Богородицы.

После молебна Его Блаженство вместе с Преосвященними архиереями совершил заупокойную литию на могиле почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (+2014, Сабодана).

В день Успения Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост.

По материалам официального сайта УПЦ и сайта Киево-Печерской лавры

Фото - официальный сайт УПЦ, сайт Кдаис.