Волынские священники освободили из плена земляка

В селе Ржищев Волынской области встречали освобожденного из плена земляка, военного ВСУ Анатолия Семенюка.

Домой Анатолия привез председатель информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук. Вместе с протоиереем Георгием Зарафутдиновим, который уже возвращал домой украинских воинов из плена, отец Валентин на просьбу жены и родственников Анатолия Семенюка вел переговоры об освобождении пленного военного и приехал в зону вооруженного конфликта, где находился последний.

По словам главы информационно-просветительского отдела, надо было пройти более, чем через двадцать блокпостов, с одной и другой стороны, чтобы добраться до пункта назначения. В Станице Луганской священники попали под обстрел. «Прилегли с отцом Георгием отдохнуть, потому что устали, и грустно шутили, где утром придется нам встретиться: здесь же, в машине, или уже в вечности?» – вспоминает отец Валентин.

Миссии волынских священников поспособствовали председатель ОВЦС УПЦ, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, архимандрит Тихон, протоиерей Руслан Простопчук, совместными усилиями которых Анатолия Семенюка первым назначили для обмена военнопленными.

После освобождения украинский военный прошел несколько недель реабилитации в Харькове. Впоследствии протоиерей Валентин Марчук перевез 50-летнего солдата до родного села. По дороге домой они посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где получили благословение управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония. На память о встрече владыка Антоний подарил освобожденному военном икону Преподобных отцов Печерских.

На Родине Анатолия Семенюка 8 августа встречали родственники, близкие и односельчане в переполненном Аннозачатьевском храме села Ржищев, по благополучному уприбытию воина местное духовенство совершило ночной благодарственный молебен.

Официальный сайт УПЦ по материалам сайта Волынской епархии

Фото Волынской епархии УПЦ