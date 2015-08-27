В Храме Гроба Господня состоится Богослужение по случаю 1000-летия преставления святого Владимира

В ночь с 30 на 31 августа в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится торжественное Богослужение по случаю 1000-летия смерти Святого Владимира Великого князя Киевской Руси.

Об этом VIDIA сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Государстве Израиль.

«Служба состоится по просьбе украинской стороны, которая была отправлена Патриарху Иерусалимской Православной Церкви Феофилу III, - говорится в сообщении.– Приглашаем всех верующих, а также сторонников истории Украины вспомнить непростое прошлое украинских земель и помянуть Великого князя Киевского Владимира».

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