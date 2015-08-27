Представитель Госдепартамента США оценил возможность УПЦ обращаться ко всем сторонам конфликта на Донбассе

Возможность обращаться ко всем сторонам конфликта на Востоке Украины является преимуществом Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США Шон Кейси в ходе встречи с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

В то же время с политической точки зрения, по мнению Кейси, то, что УПЦ является единственной общественной институцией, которая равномерно присутствует почти на всей территории Украины, в частности - на территории боевых действий, ставит ее в сложное положение.

В свою очередь, митрополит Антоний отметил важность равного отношения государства к религиозным сообществам на всей территории страны независимо от личных предпочтений политиков или государственных чиновников на местах.

«Этого не хватает сегодняшней Украине, когда храмы канонической Церкви захватываются радикально настроенными людьми при молчаливой поддержке местных властей. В то время, когда центральная власть государства стремится придерживаться принципа равного отношения к конфессиям, этого иногда не хватает в ряде регионов Украины», - подчеркнул митрополит Антоний.

Также управляющий делами УПЦ отметил, что важным фактором в процессе примирения в обществе является предотвращение политизации религиозной сферы.