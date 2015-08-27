В Волынской епархии УПЦ рассказали, как идет процесс освобождения пленных бойцов

Волынская епархия Украинской Православной Церкви продолжает заботиться об украинских военнослужащих, находящихся в плену на Донбассе.

Об этом говорит пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Недавно мы встречались с вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко. Я передал ему ходатайство от митрополита Волынского и Луцкого Нифонта о содействии в освобождении из плена военнослужащих Сергея Фураева и Артема Комисарчука, которые находятся в плену уже почти год, а также Сергея Дмитрука, который сейчас содержится на территории Луганщины. Ходатайство вручено министру, чтобы он передал его Президенту Украины», – отмечает отец Валентин.

По его словам, освобождением бойцов Волынская епархия занимается с начала боевых действий на Востоке.

«Обращались к нам сначала родные пленных, а потом это вошло в определенную систему - через связь с представителями власти, волонтерами, в частности, через Волынский союз «афганцев». Помогал нам в этом деле митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Поскольку Церковь является одним из социальных институтов, которому более всего доверяют в Украине, нам удавалось освобождать пленных военнослужащих даже не обменом, а прямым образом», – подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, в начале августа благодаря усилиям священнослужителей Волынской епархии УПЦ, волонтеров и воинов-афганцев из плена был освобожден военнослужащий Анатолий Семенюк.