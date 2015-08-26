В Ивано-Франковской области в горах на высоте 1110 м освятили новый храм

В Ивано-Франковской области в горах на высоте 1110 м освятили новопостроенный храм.

Как сообщили УНИАН в Коломыйской епархии УПЦ КП, освящение храма Святой Софии Премудрости Божией в поселке Лищевата села Верхний Ясенив Верховинского района в воскресенье совершил епископ Коломыйский и Косовский УПЦ КП Юлиан.

Храм появился благодаря инициативе и стараниям меценатов.

В конце Божественной литургии владыка Юлиан произнес назидательную проповедь и поздравил прихожан и гостей с освящением храма, а также наградил воина АТО Гергелюка Михаила Михайловича медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Завершилось торжественное богослужение крестным ходом вокруг Храма.

Церковь Святой Софии Премудрости Божией находится на горе Желаний на высоте 1110 метров, неподалеку от знаменитого Писаного Камня.