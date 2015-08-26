В Ивано-Франковской области в горах на высоте 1110 м освятили новый храм

12:19, 26 августа 2015
Православие
2853

В Ивано-Франковской области в горах на высоте 1110 м освятили новопостроенный храм.

Как сообщили УНИАН в Коломыйской епархии УПЦ КП, освящение храма Святой Софии Премудрости Божией в поселке Лищевата села Верхний Ясенив Верховинского района в воскресенье совершил епископ Коломыйский и Косовский УПЦ КП Юлиан.

Храм появился благодаря инициативе и стараниям меценатов.

В конце Божественной литургии владыка Юлиан произнес назидательную проповедь и поздравил прихожан и гостей с освящением храма, а также наградил воина АТО Гергелюка Михаила Михайловича медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Завершилось торжественное богослужение крестным ходом вокруг Храма.

Церковь Святой Софии Премудрости Божией находится на горе Желаний на высоте 1110 метров, неподалеку от знаменитого Писаного Камня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter