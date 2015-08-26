В УПЦ советуют работодателям обращать внимание на волонтерский опыт соискателей работы

В западных странах волонтерская деятельность рассматривается как ценный опыт, который имеет большое значение при трудоустройстве - как в государственные организации, так и в коммерческие структуры. Наличие такого опыта может повлиять на решение работодателя: брать или не брать человека на работу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорит глава отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

«Человек с волонтерским опытом будет востребованным в корпорации, потому что он будет защищать корпоративные интересы не только в рамках стандартного мотивационного поля, которое ограничивается только финансовой или карьерной выгодой», – отмечает отец Владислав.

По его словам, личность, которой присуще волонтерское мышление, способна быть единомышленником руководства корпорации.

«Волонтерский опыт свидетельствует о готовности к самопожертвованию. Но если говорить не только о профессиональном, а о полноценном личностном развитии, стремление делать добрые дела должно дополняться работой с внутренним духовным миром», – подчеркивает протоиерей УПЦ.