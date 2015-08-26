Экология города зависит от культуры людей, которые в нем живут – протоиерей УПЦ

Экологическое состояние того или иного города зависит от культуры людей, которые в нем живут.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорит секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, комментируя последние социологические данные об отношении киевлян к экологической ситуации в городе.

«Человек верующий не позволит себе оставить мусор в лесу или возле водоема – именно то, что в первую очередь загрязняет Киев. Практика показывает, что более осмотрительны в этом отношении люди, которые по Закону Божьему относятся к ближнему. Если и планируют поход в парк или в лес, то стараются не мусорить, а оставлять после себя чистоту», – отмечает отец Виктор.

По его словам, отношение к экологии – это вопрос совести, с которой церковный человек соотносит свое поведение и действия.

«Наверное, если бы в половине случаев люди спрашивали себя, правильно ли оставлять мусор в лесу или бросать окурки где угодно, то наши экологические проблемы заметно бы уменьшились. В отношении к экологии, природе, проявляется наше духовное состояние», – подчеркивает протоиерей УПЦ.

Согласно последним данным компании Research & Branding Group, 88% киевлян считают актуальными для столицы Украины экологические вопросы. Главными проблемами киевской экологии, по мнению горожан, является загрязнение атмосферы (57%) и водоемов (46%), сокращение лесов и парков (28%), а также техногенные катастрофы и аварии (27%).