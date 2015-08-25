Во Львовской епархии УПЦ рассказали об окормлении воинских частей

Львовская епархия Украинская Православной Церкви последовательно занимается окормлением воинских частей Львова.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на пресс-секретаря Львовской епархии игумена Маркияна (Каюмова), в последнее время в епархиальное управление стали обращаться военнослужащие, которые проходят подготовку на Яворовском полигоне перед отправкой в зону боевых действий.

«Штат военных капелланов Львовской епархии не был готов к такому режиму работы, которого требует военное время, поэтому мы с отцами из епархиального управления решили заняться душпастырством среди военнослужащих, а также волонтерством, поскольку состояние украинской армии требует от нас участия в поиске возможностей защиты жизни наших бойцов. При случае мы едем к нашим военным, чтобы исповедать и причастить их. А в праздничные дни, когда мы освобождаемся от своих обязанностей на приходах, едем, чтобы поздравить наших ребят с праздником и помолиться вместе с ними за мир в Украине», – отмечает отец Маркиян.

За последнее время представители Львовской епархии УПЦ дважды посетили воинскую часть Яворивского полигона «Острог», в частности – в праздник Преображения Господня.

«Инициатива начать служить Богослужения именно в этой части принадлежит самим мобилизованным, которые собственноручно поставили там часовню. Но она не вмещает всех, поэтому мы молились на улице. У всех желающих принимали исповедь, проводили духовные беседы. Над одним из бойцов за Литургией было совершено таинство крещения», – говорит отец Маркиян.

В ходе последнего визита в воинскую часть «Острог» священнослужители Львовской епархии УПЦ совершили молебен за Отечество, который был написан в 1941 году.