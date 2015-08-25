О чем спрашивали воины в зоне АТО священника УПЦ

Один из главных вопросов, который волнует военнослужащих в зоне АТО: как православному воину вести себя в военном конфликте?

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорит протоиерей Александрийской епархии Украинской Православной Церкви Александр Шнякин, который недавно побывал в пунктах дислокации украинской армии в районе Мариуполя, возле Широкино.

«Туда я поехал по благословению епископа Александрийского и Светловодского Боголепа. Проводил с военнослужащими беседы и молебны. Беседовали в основном по ночам. Днем им некогда открываться. Бывало разговаривали до глубокой ночи. Говорили обо всем. Особенно бойцов волновал вопрос, как православному воину вести себя в этом конфликте. Я отвечал им, что воин с Богом может стать миротворцем, а без Бога – преступником. А ты, мол, выбирай, кем тебе лучше быть», – рассказывает отец Александр.

Он подчеркивает, что его целью было донести до военнослужащих, что вера и молитва могут победить любой страх и угрозу.

«Привлечь к духовной беседе военных непросто. Я сам был военным, знаю, что это такое. Однако, если вначале они смотрели на меня с немым вопросом: «Зачем ты сюда приехал?», то когда выезжал, меня уже спрашивали, когда вернусь», – говорит отец Александр.

По его словам, в тех пунктах дислокации украинской армии, где он был, дисциплина была хорошая, кормили достойно и никакого пьянства не было.

«Приехал я туда с александрийским спецназом, подразделением Национальной гвардии. В основном там были бойцы из Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областей. Я ни от кого не скрывал, что я представляю УПЦ. Вопросы по поводу Московского Патриархата ко мне, конечно, были. Но если людям все объяснить, они начинают относится к этому с пониманием», – отмечает священник.

В ближайшее время отец Александр Шнякин планирует очередную поездку в зону АТО.