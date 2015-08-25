"УНИАН-Религии" поздравляет с днем рождения управляющего делами УПЦ митрополита Антония

Сегодня день рождения отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний добрый пастырь, опытный руководитель, молитвенник и проповедник.

Редакция “УНИАН-Религии" сердечно поздравляет владыку Антония с Днем рождения!

Мы знаем Вас как человека, который любит Украину и переживает за наш народ.

Сегодня Вы посвящаете свою жизнь решению сложнейших вопросов в жизни Церкви и общества. И делаете очень многое для возвращения мира в нашу страну.

На протяжении многих лет Вы участвуете в развитии духовной и религиозной жизни Украины.

Ваш жизненный опыт, высокая духовность, мудрость и порядочность - достойный пример для будущих пастырей Церкви.

Ваши молитвы и проповеди помогают в преодолении трудностей, пробуждают в человеке милосердие, стремление заботиться о ближнем и совершать добрые дела.

Желаем крепкого здоровья, благоденствия, сил и помощи Божией во всех делах! Пусть каждый прожитый день приносит только радостные вести!

Многая и благая лета!

Справка "УНИАН-Религии"

Митрополит Бориспольский и Броварской (в миру Паканич Иван Иванович) родился 25 августа 1967 в селе Чумалево Тячевского района Закарпатской области.

В 1982 году окончил среднюю школу.

С 1985 по 1987 гг. служил в вооруженных силах СССР.

Поступил в Московскую Духовную Семинарию в 1988 году, по окончании которой продолжил обучение в Московской Духовной Академии.

4 января 1994 года ректором Московской Духовной Академии епископом Дмитровским Филаретом (Карагодиным) пострижен в монашество с именем Антоний, в честь преподобного Антония Печерского.

18 февраля 1994 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II рукоположен в сан диакона, а 7 октября того же года епископом Филаретом — в сан иеромонаха.

В 1995 году закончил Академию с ученой степенью кандидата богословия.

1 января 1996 года назначен помощником ректора МДАиС по представительской работе и заведующим Церковно-археологическим кабинетом.

К празднику Воскресения Христова 1999 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II возведен в сан игумена.

9 сентября 2002 года, согласно поданному прошению, направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

26 октября 2002 года назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.

11 мая 2003 года становится заведующим канцелярией Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви. 14 марта 2004 года возведен в сан архимандрита.

22 ноября 2006 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бориспольским, викарием Киевской митрополии.

26 ноября рукоположен во епископа Бориспольского.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 31 мая 2007 года назначен ректором Киевской Духовной Академии и Семинарии.

14 ноября 2007 года постановлением Священного Синода УПЦ назначен председателем Синодальной Каноническо-богословской комиссии.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2008 года назначен на должность председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ и освобожден от руководства Богословско-канонической комиссией УПЦ.

24 сентября 2008 года возведен в сан архиепископа.

27 мая 2009 года решением Священного Синода РПЦ включен в состав Комиссии по образованию Межсоборного присутствия РПЦ.

Решением Синода УПЦ от 9 сентября 2009 г. вновь назначен на должность председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ и включен в состав Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и рабочей группы по подготовке диалога с представителями УПЦ КП.

Решением Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2010 года освобожден от руководства Богословско-канонической комиссией УПЦ.

Решением Священного Синода УПЦ от 21 февраля 2012 года назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года назначен Управляющим делами УПЦ и освобожден от должности Председателя отдела внешних церковных связей УПЦ.

Указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от 8 мая 2012 года назначен первым викарием Киевской Митрополии УПЦ.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 20 июля 2012 года (журнал № 64) освобожден от должности председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

19 января 2013 года возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25.09.2013 (Журнал №58) из состава Киевской епархии выделено Бориспольскую епархию, управляющим епархией назначен митрополит Бориспольский Антоний с титулом Бориспольский и Броварской.