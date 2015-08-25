В Святогорскую лавру прибыло 19 тонн гуманитарного груза из Италии

21 августа в Свято-Успенскую Святогорскую лавру был доставлен очередной груз гуманитарной помощи.

Помощь обители и переселенцам, которые в ней занимаются, прибыла из итальянских городов Комо и Лекко, где была собрана усилиями приходов Успения Пресвятой Богородицы и святителя Николая Мирликийского.

В Святогорскую лавру было привезено около 19 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одежда и обувь.

Насельники монастыря и все вынужденные переселенцы выражают искреннюю благодарность всем, кто принял участие в оказании посильной помощи нуждающимся.

Священник Сумской епархии награжден медалью “За достоинство и патриотизм”

Вместе с тем, священники Украинской Православной Церкви продолжают осуществлять пастырское и волонтерское служение среди военных ВСУ, которые находятся на востоке Украины.

В частности, за благотворительную помощь сумчанам-военным, которые несут службу в зоне вооруженного конфликта, клирик Сумской епархии УПЦ, настоятель храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского с. Зеленый Гай протоиерей Александр Петренко был награжден медалью “За достоинство и патриотизм”. Представление о награждении инициировал командир воинской части, где служат сумчане и которым систематически оказывалась благотворительная помощь.

Напомним, что 20 августа за активную волонтерскую и пастырскую деятельность на востоке Украины почетной грамотой был награжден священик Винницкой епархии.

Официальный сайт УПЦ