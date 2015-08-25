Артобстрелом повреждено Горловское епархиальное управление УПЦ

25 августа около 4 часов утра под артобстрел попал центр Горловки. Снарядами было поражено несколько городских многоэтажек и две общеобразовательные школы.

Один из снарядов разорвался возле ограждения Горловского епархиального управления. От взрывной волны и осколков были повреждены остекление, входные двери, фасад здания и само ограждение.

По предварительным данным, в результате обстрела несколько жителей близлежащих домов были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и контузиями.

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