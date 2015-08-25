В День Независимости в Киево-Печерской лавре состоялся молебен за Украину

24 августа, в День Независимости Украины в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры была вознесена сугубая молитва за Украину.

Торжественный молебен за государство возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После свершения молебна митрополит Павел поздравил всех присутствующих с Днем Независимости и призвал каждого приобщаться молитвой и добрыми делами к сохранению суверенитета Украины, благосостояния ее граждан и, главное, сохранению веры и мира в сердце каждого, что является залогом сохранения мира на всей украинской земле.

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